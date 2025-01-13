شاهد بالفيديو.. كباشي يخاطب الجنود بود مدني ويشعل حماسهم: (فكينا ليكم اللجام وبكرة بندخل هذه المنطقة بالزلط ما بالدقداق)

أشعل الفريق أول شمس الدين كباشي, نائب قائد الجيش السوداني, حماس جنوده لدى مخاطبتهم من مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة.

وكان الجيش, قد نجح في تحرير مدينة ود مدني, من قوات الدعم السريع, بعد أن اقتحمها السبت الماضي.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد قال نائب مجلس السيادة, مخاطباً الجنود: (فكينا ليكم اللجام وبكرة بندخل العاصمة الخرطوم بالزلط ما بالدقداق).

ووفقاً لما أظهر المقطع فقد قابل جنود الجيش, عبارات الفريق أول شمس الدين كباشي, بهتافات داوية مؤكدين له جاهزيتهم التامة.

