- 1/2
- 2/2
أشعل الفريق أول شمس الدين كباشي, نائب قائد الجيش السوداني, حماس جنوده لدى مخاطبتهم من مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة.
وكان الجيش, قد نجح في تحرير مدينة ود مدني, من قوات الدعم السريع, بعد أن اقتحمها السبت الماضي.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد قال نائب مجلس السيادة, مخاطباً الجنود: (فكينا ليكم اللجام وبكرة بندخل العاصمة الخرطوم بالزلط ما بالدقداق).
ووفقاً لما أظهر المقطع فقد قابل جنود الجيش, عبارات الفريق أول شمس الدين كباشي, بهتافات داوية مؤكدين له جاهزيتهم التامة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. كباشي يخاطب الجنود بود مدني ويشعل حماسهم: (فكينا ليكم اللجام وبكرة بندخل هذه المنطقة بالزلط ما بالدقداق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.