بعشرة لاعبين.. النصر يهزم الاتحاد ويبلغ نهائي السوبر السعودي

رونالدو النصر تأهل النصر إلى نهائي كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ، بفوزه على الاتحاد 2-1 بالرغم من النقص العددي.

وتقدم النصر عبر ساديو ماني في الدقيقة 10، ثم عادل ستيفن بيرغوين النتيجة في الدقيقة 16.

في الدقيقة 25، ارتكب ساديو ماني خطأ على حارس مرمى الاتحاد تلقى على إثره البطاقة الحمراء، بعد العودية لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الشوط الثاني، تألق جواو فيليكس ومنح النصر الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من كريستيانو رونالدو.

الشرق

