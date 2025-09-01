شاهد بالفيديو.. السلطانة هدى عربي تشعل حفل غنائي في القاهرة بوصلة رقص مثيرة

عادت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, لتصدر “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو جديد تم تصويره من حفل أحيته مؤخراً. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تغني بأحد المسارح في حفل زواج سوداني, بالعاصمة المصرية القاهرة. هدى عربي, أشعلت الحفل بفواصل من الرقص المثير تفاعل معها الحاضرون في الحفل وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدته المقطع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

