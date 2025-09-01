عمليات هندسية لمعالجة وتصريف مياه الأمطار بمحلية شرق النيل

قام الأستاذ مرتضى يعقوب بانقا المدير التنفيذي لمحلية شرق الأحد بجولة واسعة رافقه فيها مدير فرع الطرق والجسور مصارف الأمطار ومدير هئية المياه بالمحلية ومدير آلية النظافة ومدير غرفة طوارئ المحلية

وشملت الزيارة الاعمال الجارية في مصارف محطة ( 24 ) بإلحاج يوسف و تطهير مصارف شارع واحد و مصرف شارع الوالي الذي يحجز مياه الأمطار . والترس النيلي بمنطقة أم دوم

قال المدير التنفيذي خلال الجوله ان الزيارات تتصل أهميتها بتقليل الآثار المتوقعة من أمطار هذا الخريف عبر عدة محاور بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة وطالب المدير التنفيذي بالتحرك العاجل لمعالجة الاشكالات في مناطق الهشاشة ومضاعفة الجهود في تدعيم الجسر الواقي من الفيضان بمنطقة ام دوم كما وجه بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية اللازمة عبر الفرق الاجتماعية والصحية مكافحة الملاريا وصحة البيئة.

كما استمع المدير التنفيذي والوفد المرافق له خلال الجولة إلى تقرير مفصل من مدير الطرق والجسور مصارف الأمطار فرع شرق النيل اطمئن خلاله على استقرار الأوضاع بالمناطق المتأثرة بالأمطار والمعالجات الهندسية التي تم تنفيذها.

من جانبه ثمن المدير التنفيذي جهود مهندسي المحلية ووزارة البنى التحتية مناشدا الخيرين ومنظمات المجتمع المدني بتقديم العون والموازرة للمتأثرين من الأمطار، كما دعا لبذل المزيد من الجهد لتلافي الآثار الناجمة عن فصل الخريف من خلال تعلية التروس والمتابعة اللصيقة للمناطق ذات الهشاشة.

