الفريق المصري يبدأ أعمال صيانة جسري الحلفايا وشمبات

بدأ الفريق الهندسي المصري أعمال صيانة وتأهيل جسري الحلفايا وشمبات بالخرطوم، بتوجيه من الحكومة المصرية، في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والسودان.

وزار عضو مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين الى الخرطوم، ووالي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، ووزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، الفريق الهندسي اليوم. وأكد الفريق جابر أهمية التعاون المشترك لتسريع أعمال الصيانة وإعادة فتح الجسرين أمام حركة المرور، مع ضمان استدامتهما على المدى البعيد.

من جانبه، ثمّن والي الخرطوم دعم مصر المستمر للسودان خلال الحرب، مشيدًا بجهود السفير المصري في تيسير وصول الفريق.

وأوضح ممثل الفريق المصري أن العمل بدأ فوراً باستخدام أحدث التقنيات الهندسية، مع إجراء الدراسات اللازمة لإطالة عمر الجسرين، بهدف دعم عودة المواطنين وتسهيل الحركة في الخرطوم.

