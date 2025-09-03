شاهد بالفيديو.. بشة يعترف: (قررت ترك الهلال في أول ستة أشهر وهذا اللاعب هو من أقنعني بالبقاء)

كشف لاعب وسط الهلال, السابق محمد أحمد بشير, عن المعاناة التي واجهها في أول فترته مع فريق الهلال والتي امتدت لعشر سنوات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن اللاعب الشهير بلقب “بشة” حل ضيفاً على كابتن المريخ السابق محمد موسى المهندس.

وقال بشة, في اعتراف لأول مرة: (قررت ترك الهلال في أول ستة أشهر) وتابع مضيفاً: (وبعد أن أخبر زميلي علاء الدين يوسف, بقراري حمسني وأقنعني بالبقاء).

