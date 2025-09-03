تنفيذي الخرطوم: مشروع النقد مقابل العمل يعتبر من أكبر المبادرات الرامية لتهيئة البيئة لعودة المواطنين للخرطوم

دشنت محلية الخرطوم بقطاعات الخرطوم وسط وغرب وجنوب المرحلة الثالثة من مشروع النقد مقابل العمل والذي ترعاه منظمة هيومن أبيل بالشراكة مع المحلية ضمن برنامج الأمم المتحدة الانمائي للنظافة واصحاح البيئة بالمحلية عبر تشغيل المواطنين مقابل اجر لفترة زمنية محددة، وأكد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير لدي تدشينه البرنامج بمنطقتي العشرة والشجرة بأن برنامج النقد مقابل المال الذي ترعاه منظمة هيومن أبيل بالشراكة مع المحلية يعتبر من أكبر المبادرات التي تندرج تحت توجه الدولة لتهيئة البيئة المناسبة والأمنة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم باعتباره يخدم قضية اساسية في جانب النظافة واصحاح البيئة ومكافحة نواقل الأمراض، لافتا بأنه برغم ان المبادرة تحقق عائد مادي للمواطنين العاملين الا ان هنالك هدف اسمي وهو مواجهة عدو اخر بعد طرد التمرد من الخرطوم وهو محاربة نواقل الأمراض التي تفتك بالناس مثلها كالاعداء، مطالبا العاملين ضمن مشروع النقد مقابل المال ان يصبحوا محاربين في مجال إصحاح البيئة والنظافة وردم البرك والمستنقعات ومكافحة النواقل تمهيدا لعودة المواطنين للخرطوم، مشيرا لضرورة ان يصطحب العمل في الأحياء تهيئة للمدارس استعدادا لبداية العام الدراسي الاسبوع المقبل.

من جانبه أشار مدير المشروع المنظمة المهندس/ عبد الباري حسن بأن العمل يسعى للحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بتواجد النفايات ومخلفات الحرب بجانب آثار الخريف من تجمعات المياه بالبرك والمستنقعات، لافتا بأنه برغم ان هدف المشروع هو مادي للمستفيدين ولكنه اثره البيئي أكبر، َمطالبا بضرورة علو همة العاملين وأهمية التعاون بين الجميع لتهيئة البيئة بشكل أفضل للمواطنين، مؤكدا على توفر كل الإمكانات التي من شأنها إنفاذ برنامج متكامل لاصحاح البيئي بالخرطوم.

خرطوم نيوز