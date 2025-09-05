شاهد بالصور.. الفنانة توتة عذاب تعود لإثارة الجدل بإطلالة ملفتة من إعلان “الكليب” الجديد وترد على سخرية الجمهور: (الناس مشغولة بيا وانا في قلوبهم كية)

نشرت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل توتة عذاب, صور حديثة وجدت تفاعلاً واسعاً وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصور التي قامت بنشرها توتة عذاب, جاءت من ترويج فيديو كليب, أغنيتها الجديدة “بابور العمدة”. المطربة الشابة نشرت الصور وكتبت عليها رداً على سخرية بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي: (الناس مشغولة بيا وانا في قلوبهم كية). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

