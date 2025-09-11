بالصورة.. المريخ يجدد عقد نجمه الدولي المثير للجدل حتى 2028

- 1/2
واصلت لجنة التسيير المريخية نجاحها الباهر في ملف التعاقدات مع اللاعبين الأجانب والمحليين وذلك بعد أن قامت بالتعاقد مع عدد من المحترفين الدوليين الذين يمثلون منتخبات بلادهم.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت اللجنة أيضاً بالمحافظة على نجوم الفريق بتجديد عقد لاعب خط الوسط محمد الرشيد.
اللاعب الدولي الذي شارك مع صقور الجديان, مؤخراً كان قد أثار الجدل بعد حادثة توقيعه الشهيرة بالإنتقال إلى الند التقليدي الهلال, ثم العودة مجدداً لناديه في إحدى فترات التسجيلات الماضية جدد تعاقده مع الأحمر حتى 2028 وفقاً لما أوردت الصفحة الرسمية للنادي.
