- 1/2
- 2/2
قام الأستاذ الدكتور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري، وعدد من الإدارات ذات الصلة، بزيارة تفقدية تعريفية إلى محلية الفاو، مشروع الرهد الزراعي، حيث تفقد الوزير الغيط بالقرية 19.
وقد طمأن الوزير المزارعين على مستقبل المشروع، مبيناً أن وزارة الزراعة قد وضعت خطة من أجل إنعاش الزراعة على المستوى القومي وعلى مستوى هيئة الرهد الزراعية، موضحاً أن الوزارة ستقوم بإدخال حزم وتقنيات حديثة في مجال الزراعة من أجل النهوض بمشروع الرهد الزراعي والمشاريع الأخرى، مشيراً إلى أهمية الاعتماد على الزراعة من أجل الدفع بالاقتصاد القومي.
كما قام الوفد بزيارة البحوث الزراعية، حيث قدم مدير البحوث، المهندس خالد عبد الرحمن، تنويراً حول موقف وأهمية البحوث في استحداث محاصيل جديدة من أجل إنعاش الزراعة، مضيفاً أن البحوث تحتاج إلى وقفة من الوزارة حتى تقوم بتلبية كافة متطلبات هيئة الرهد الزراعية.
أكد سعادة الوزير أهمية البحوث الزراعية ودورها في تطوير الزراعة ومد هيئة الرهد الزراعية بالمحاصيل الجيدة، داعياً المزارعين إلى الاعتماد الكلي على البحوث الزراعية وإشراكها في إعداد وتجهيز المحاصيل الزراعية.
في جانب التمويل، دعا السيد الوزير البنك الزراعي لتوفير التمويل والأسمدة والمبيدات للمشروع من أجل الدفع بالعملية الزراعية، مشيداً بدور البنك الزراعي في النهوض بالزراعة، مضيفاً أن للبنك دوراً كبيراً في قادم الأيام من أجل إسناد الزراعة بالسودان.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر استحداث محاصيل جديدة.. وزير الزراعة يزور محلية الفاو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.