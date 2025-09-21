كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر

قبل يوم من المؤتمر الذي سيعقد، الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة سعودية-فرنسية، حيث يتوقّع أن تعلن دول عدّة على رأسها فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين، أكد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده تعترف رسمياً بالدولة الفلسطينية.

وقال كارني في تصريحات، اليوم الأحد، إن “الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل بشكل ممنهج على منع أي احتمال لقيام دولة فلسطينية”، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

بدورها أعلنت أستراليا رسمياً اليوم الاعتراف بدولة فلسطين، كذلك فعلت الحكومة البريطانية، على لسان رئيس وزرائها، كير ستارمر، الذي قال في بيان مصور، “نعترف بدولة فلسطين لإحياء آمال السلام”.

في حين شدد ستارمر على أن حركة حماس “منظمة إرهابية ولا يمكن أن يكون لها أي دور بمستقبل فلسطين”. وتوعد بفرض عقوبات على شخصيات من حماس.

كما حث إسرائيل على “وقف الأعمال الوحشية في قطاع غزة”. كذلك، أكدت الحكومة الأسترالية أنه “لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في دولة فلسطين”.

“يوم تاريخي”

بينما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتلك القرارات الصادرة على الدول الثلاث. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ” اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين خطوة هامة نحو سلام دائم”

وشدد عباس في بيان على أن السلطة “ملتزمة بكل الإصلاحات والالتزامات التي تعهدت بها”.

فيما وصف نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، هذا اليوم بالتاريخي، شاكراً كلا من بريطانيا وأستراليا وكندا.

“مكافأة لحماس”

في المقابل، رأت الخارجية الإسرائيلية أن “الاعتراف البريطاني ليس إلا مكافأة لحماس بتشجيع من الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة”. وقالت في منشور على إكس، مرفقاً بفيديو: “لقد اعترف قادة حماس أنفسهم صراحةً بأن هذا الاعتراف هو النتيجة المباشرة، والثمرة لمذبحة السابع من أكتوبر”، وفق تعبيرها.

فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات سابقة، ألقاها خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، أن “إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر، وستكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب”، وفق تعبيره. وأضاف أنه “سيتعين على إسرائيل خوض معركة في الأمم المتحدة وفي جميع المحافل الأخرى” ضد ما وصفها بـ “الدعاية الكاذبة الموجهة ضد بلاده وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية”.

دعوات إسرائيلية لضم الصفة

من جهته، أكد وزير الأمن القومي الإسرائيل، إيتمار بن غفير، أن هذا الاعتراف من قبل الدول الـ3، بدولة فلسطينية، “مكافأة للقتلة ويتطلب إجراءات مضادة فورية”. ودعا إلى “فرض السيادة فورا على الضفة الغربية، وسحق السلطة الفلسطينية بشكل كامل”، وفق تعبيره.

بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، “ولت أيام تحديد بريطانيا ودول أخرى مستقبلنا”. وأضاف أن “الرد على خطوة الاعتراف سيكون بفرض السيادة على يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الضفة الغربية.

“لا تخشوا ردود الفعل الإسرائيلية”

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رأى أمس أنه على العالم “ألا يخشى ردود الفعل الإسرائيلية على الاعتراف بدولة فلسطينية. واعتبر أن إسرائيل تواصل سياسة تقضي بتدمير قطاع غزة وضمّ الضفة الغربية.

أتى ذلك، بعدما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بأغلبية ساحقة “إعلان نيويورك” (وهو مبادرة سعودية فرنسية لإحياء ودعم فكرة حل الدولتين) الذي حدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنياً ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

يذكر أنه من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، تعترف 149 دولة حتى الآن بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر عام 1988.

العربية نت