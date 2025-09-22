استهل الهلال السوداني, مشواره في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل أمام مضيفه فريق الجاموس الجنوب سوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المباراة التي جرت أحداثها عصر الأحد, بملعب مدينة جوبا, انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف. الحسم سيتأجل إلى مباراة العودة التي ستقام على ملعب “أمان” بجزيرة زنجبار, وهو الملعب الذي اختاره الهلال, لأداء مبارياته الأفريقية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر في مستهل مبارياته بأبطال أفريقيا.. الهلال ينجو من كمين “الجاموس” بالتعادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.