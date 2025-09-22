شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق

- 1/2
خطف طالب بإحدى المدراس الثانوية السودانية, في مصر, الأضواء بصوته الجميل خلال مشاركته في أوبريت غنائي وطني ضمن كورال المدرسة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطالب صاحب الصوت الجميل كان قد ظهر في مقطع فيديو قبل نحو 6 سنوات مع الفنانة الشهيرة هدى عربي.
وظهر الطالب الذي كان وقتها طفل وهو يردد مع سلطانة الطرب, أغنيتها الشهيرة (الحب هدا), في حفل غنائي بالخرطوم وسط انبهار الفنانة والجمهور الحاضر الحفل.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الطالب شارك مع طلاب مدرسة أبوذر الكودة, بالقاهرة, في أداء الأغنية الوطنية, وسط إعجاب السلطانة هدى عربي, التي شاركت المقطع وكتبت عليه: (يا اخوانا عرفتو الولد!؟ كبر ماشاء الله الغنا معاي حلوين هديل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
