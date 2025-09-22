اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل “جوجو”: (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)

ردت الفنانة السودانية, هبة جبرة, على التيكتوكر المثيرة للجدل “جوجو”, وذلك عبر بث مباشر لها عبر تطبيق “تيك توك” الشهير.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن التيكتوكر كانت قد هاجمت المطربة وأتهمتها بالتسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت هبة جبرة, في ردها على “جوجو”: (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين).

