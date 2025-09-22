شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية “في حضرة الكلمة والصحافة العريقة”

نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشفت المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, عن وصولها العاصمة المصرية القاهرة, بعد شهور قضتها بمدينة بورتسودان.

وظهرت القلعة, في الصور التي قامت بنشرها داخل مؤسسة الأهرام المصرية, حيث حلت ضيفة على مباني الصحيفة المصرية الشهيرة.

وقالت الفنانة المعروفة عن الزيارة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (في حضرة الكلمة والصحافة العريقة تشرفت وللمرة الثانية, بأستضافتي في مؤسسة الأهرام في مصر هذا الصرح العريق الذي جمع وجوه الفكر والابداع لعقود طويلة، كان استقبال مليئا بالحب والتقدير والحمدلله كتبت صفحة جديدة من حضوري وسط القامات، رسالتي ستبقي أن الفن كلمة ومسؤولية وان السودان حاضر بصوته وروحه اينما كان).

وتقدمت الفنانة ندى القلعة, في ختام تدوينتها التي حظيت بتفاعل واسع من جمهورها بالشكر والتقدير لرئيس التحرير والصحفيين العاملين بالصحيفة.

