كسلا تستضيف امتحانات المعادلة للمرة الثالثة

تستضيف ولاية كسلا وللمرة الثالثة امتحانات تنظيم مهنة القانون (المعادلة) الدورة الثانية للعام 2025 في الفترة من الثامن عشر من أكتوبر المقبل وحتى الخامس والعشرين منه.

وفي هذا الإطار، اطلع والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق، لدى لقائه الأحد وفد المجلس السوداني لتنظيم مهنة القانون برئاسة مولانا إيهاب بشرى حمد، الأمين العام للمجلس، على ترتيبات المجلس لانعقاد الامتحانات التي تستضيفها هذه المرة جامعة كسلا مجمع الكليات الشرقية، والتي يجلس لها ألف و360 طالب قانون أساس إضافة إلى 669 من طلاب الملاحق.

ورحب الأزرق باستضافة الولاية ممثلة في جامعة كسلا إقامة الامتحانات، مشيراً في ذات الوقت إلى استضافة الولاية لعدد من الامتحانات في عدد من التخصصات لعدد من الجامعات، فضلاً عن استضافة عدد مقدر منها.

وأكد حرص الولاية على تذليل كافة العقبات التي تمكن من إقامة الامتحانات وفق ما هو مخطط له.