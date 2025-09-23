احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر، باليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، مرتدياً الزي التقليدي.
ونشر رونالدو صوراً له بمناسبة الاحتفالات مرتدياً الزي السعودي، ومتوشحاً بعلم المملكة وحاملاً السيف.
وكتب رونالدو عبر حسابه في منصة “X”: “عيد وطني سعودي سعيد للجميع في المملكة العربية السعودية. أتمنى لكم يوماً مليئاً بالفخر والوحدة والاحتفال مع أحبائكم”.
وقال كريستيانو رونالدو، خلال الفيديو الذي نشر النصر لأعضاء النادي وهم يرتدون الزي السعودي”إن السعودية مكان رائع لتعيش فيه، وبالنسبة لي الأمر الأكثر تميزاً هي أنها بلد آمن.. الدوري ممتاز، وهو أمر مهم لأن عملنا أن نلعب كرة القدم”.
وأضاف قائد النصر: “أحب أن أكون هنا، وعائلتي تحب العيش هنا، إنه بلد عظيم، وأعتقد أن لديك الكثير من الأشياء لتفعلها في السعودية، السياحة ممتازة جداً، ومدارس الأطفال جميلة، والأماكن السياحية جميلة، والكثير من الناس لا يعلم عنها حقاً، وأنا أنصح الناس، الذين لا يعرفون السعودية، بأن يزورها، لأن الأماكن السياحية مميزة، والبلد رائع حقاً”.
الشرق
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يشارك في احتفالات السعودية باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.