شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية “تسابيح” تعود لإشعال السوشيال بعد ظهورها بأزياء قصيرة فوق “الركبة” أثناء تقديمها إحدى النشرات الإخبارية

عادت المذيعة السودانية, المغضوب عليها داخل مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها تسابيح مبارك خاطر, لإثارة الجدل على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت نجمة قناة سكاي نيوز عربية, في لقطات من تقديمها إحدى نشرات الأخبار بالقناة. تسابيح خاطر, ظهرت بأزياء قصيرة وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل وهو ما زاد من سخرية وانتقادات الجمهور المتابع للمقطع على السوشيال ميديا. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن جمهور مواقع التواصل ظل في حالة هجوم على نجمة قناة النيل الأزرق, والشروق, السابقة بسبب موقفها في الحرب الدائرة ودعمها ومساندتها لحكومة “تأسيس” بجانب زوجها إبراهيم الميرغني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

