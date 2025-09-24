شاهد بالفيديو.. الناشط البارز “أبو رهف” يتدخل لحل الأزمة المشتعلة بين المطربتين عشة الجبل وهبة جبرة

تصدرت الأزمة التي اشتعلت قبل أيام بين المطربتين السودانيتين, هبة جبرة, وعشة الجبل, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن المطربتين تبادلتا الإتهامات والإساءات عبر مقاطع فيديو جرى تداولها على نطاق واسع. وبعد نشوب الأزمة تدخل الناشط البارز خالد أبو رهف, وحاول حل الخلاف بتحدثه في بث مباشر مع المطربة هبة جبرة, والتي رفضت الصلح لكنها قبلت بالتوقف عن التراشق والملاسنات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

