عفوًا.. الحياة «غير متوفرة»

لم أندهش، كالكثيرين، من بوست على «فيس بوك» انتشر لأم طفلة مريضة بالسكرى، بعدما اتبعت «وصفة» طبيب، أو هكذا ادعى تلك الدرجة العلمية، وامتنعت بسببها عن إعطاء ابنتها جرعات الأنسولين المطلوبة، حتى تدهورت حالتها، قد يكون ما أدهشنى فى الأمر شىء واحد فقط، وهو أن الأم فى الأصل «طبيبة»، وصدقت بكل سذاجة «خرافة» من خرافات «مجاذيب» مواقع التواصل الاجتماعى، وإعلانات قنوات بئر السلم، التى تبيع «الهواء فى أزايز»، عدم اندهاشى الأول من لجوء الأم الطبيبة لـ«وصفة بلدى»، كادت تودى بحياة ابنتها لا قدر الله، يأتى كجزء من مشاهداتى ورصدى لكثير من الحالات، يلجأون لتلك الوصفات و«الخرافات»، والسبب معروف، وهو استمرار «أغرب» أزمة مرت علينا فى مصر لمدة ٨ سنوات كاملة، وهى «نواقص الأدوية» فى الصيدليات، التى يبدو كأنها باتت بلا حل حاسم، وكأن القائمين على الأمر يحققون ما كتبه شاعرنا العظيم صلاح جاهين قبل سنوات طوال، وتغنت به السندريلا: «خُد لك وصفة بلدية بلا دوا بلا عيا بلا مر»، ولكن العم صلاح كان يكتب للربيع، الذى لم يعد يأتينا، فأصبحت أيامنا «خريفا»، وإن كنت من المتيمين بالخريف والشتاء، ولكن بالتأكيد لن أحبهما على حساب الصحة، ووطأة البحث المؤلم عن «علبة دواء»، هذا بخلاف «المادة الفعالة» التى خرجت من أقراص الدواء ولم تعد، هل هناك من يصدق أن أدوية الأمراض المزمنة كالقلب والسكر والضغط غير متوفرة فى الصيدليات، والعلبة المسعرة بـ ٥٠ جنيها تباع فى السوق السوداء بألف جنيه، بل الأكثر ألماً، هو عدم توافر بعض جرعات الكيماوى لمرضى السرطان، حتى إن هناك مرضى اضطروا للاستدانة لشراء الجرعة الخاصة بهم، بسعر وصل إلى ٢٥ ألف جنيه، وآخرون أجلوا «خطوة» من «الشفاء» لضيق ذات اليد، لحين توافر الجرعات المدعمة.

منذ عدة أيام رفض رئيس هيئة الدواء زيادة ٣ آلاف صنف بناء على طلب الشركات، لأن العملة مستقرة ومتوفرة منذ عام، وواجهها بأن الأسعار بالفعل يجب أن تتحرك ولكن للأسفل بقيمة ١٠٪، محذرا من أى محاولات لتعطيل خطوط الإنتاج أو افتعال أزمة لزيادة النواقص، وإلا سيكون الرد قاسيا، وجدتنى أستعير جملة رامى قشوع: «يا سنة سوخة يا ولاد»، كل هذا ونحن ننتظر «الرد» حتى ولو كان قاسيا حتى ينقذنا من براثن الأمراض، الأغرب أن صيادلة يؤكدون أن ٥٠٪ من السوق الدوائية غير «مُسعر جبريا»، وأن الزيادات «شبه يومية»، وتخرج من هيئة الدواء بل وغير منطقية، إذا كان الدكتور مدبولى قد أكد نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل فى طوره الأول، الذى لم يغط سوى ١.٥ مليون فرد من الشعب، وتفوقنا على دول إمكاناتها المادية أعلى منا، فأرجوه مراجعة منظومة الصحة بشكل عام، بداية من عمليات فقد البصر إلى الأدوية، حتى «تتوفر» لنا «الحياة» فى بلدنا.

وفاء بكري – المصري اليوم

