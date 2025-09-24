عاد محافظ البنك المركزي من جولة خارجية طار بها إلى عدد من الدول والمحطات الخارجية..

■ ما كان لافتا في فترة غياب المحافظ برعي الصديق أن رئيس مجلس السيادة قد أصدر قرارا بإعفاء نائب محافظ البنك المركزي عز العرب عجبنا والذي لم تمض على قرار تعيينه 3 أشهر….

■ الغريب في الأمر أنه لم يصدر حتى الآن توضيح حول أسباب هذه الإقالة..

■ مجالس القطاع المصرفي تتحدث عن تحريك بنك السلام لقضايا قانونية وبلاغات سابقة ضد عجبنا وهو ما كان مقنعا للأجهزة المختصة التي وجهت باستئناف مساءلة عجبنا..

■ هل سيتم احتجاز عجبنا وحظره من السفر حتى لا يعود من حيث استدعاه زميله برعي أم أن ذات الجهات التي ضغطت لتعيينه ستعمل على التغطية له وتمكينه من الهروب عبر مطار بورتسودان؟!

■ بالمناسبة.. هل سيقيد محافظ البنك المركزي بلاغات ضد صحفيين وإعلاميين خارج السودان كشفوا نقاط قصور كارثية تكفي لطرد المحافظ من منصبه.. هل سيضبطهم المحافظ برعي ويحضرهم عبر الإنتربول أم سيكتفي بالصمت المطبق؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد