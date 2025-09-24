المدير العام للتأمين الصحي يقف على الخدمات بمحافظة الروصيرص

- 1/2
وقف د. فاروق نور الدائم المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي والوفد المرافق له الثلاثاء على سير تقديم الخدمات بمحافظة الروصيرص برفقة مدير فرع النيل الأزرق والمدير العام لوزارة الصحة وعدد من الشركاء، حيث كان في استقبالهم محافظ محافظة الروصيرص.
وخلال الزيارة، وقف فاروق على سير تقديم الخدمات بمركز صحي بكري يس، بجانب الوقوف على موقع المجمع الجراحي التشخيصي وصيدلية السلامة 2، إضافة إلى زيارة منزل ناظر عموم قبائل النيل الأزرق، حيث وعد بتكملة النواقص بمركز صحي بكري يس وتوفير أشعة سينية في القريب العاجل، إضافة إلى تدشين العمل بالمجمع الجراحي قبل نهاية العام 2025.
وأعرب العمدة خالد الرشيد محافظ محافظة الروصيرص عن تقديره لمجهودات التأمين الصحي، مؤكداً مساندته في توفير بيئة العمل الملائمة ليتسنى تقديم خدمات جيدة لمواطني الروصيرص والإقليم بصورة عامة.
وقال د. مصطفى جبر الله المدير العام لوزارة الصحة إن التأمين الصحي صمد في وجه الظروف التي مرت بها البلاد وتعافى ليقدم أفضل الخدمات، مؤكداً أنه الداعم الأول للنظام الصحي بالإقليم.
وأكد د. أبو بكر الصديق مدير فرع النيل الأزرق على بذل المزيد من المجهودات لتحقيق التغطية السكانية والخدمية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
