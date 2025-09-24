صحة القضارف تؤكد استمرار التدخلات في مكافحة نواقل الأمراض

وقف الاجتماع الدوري للإدارات العامة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف برئاسة د. أحمد الأمين آدم المدير العام للوزارة الوزير المكلف على سير الأنشطة والتدخلات التي تنفذها الإدارات المختلفة في مجال مكافحة نواقل الأمراض والتصدي للأوبئة بمحليات الولاية كافة.
واطمأن الاجتماع على الموقف الدوائي بالولاية وتوفر الأصناف المهمة، مؤكداً حرص الوزارة على إحكام التنسيق لتأمين الإمداد وتلبية الاحتياجات الأساسية.
كما استمع الاجتماع إلى تقرير من بلدية القضارف حول الجهود المبذولة في المحافظة على صحة وسلامة المياه والتوسع في خدمات سحب النفايات بإضافة مواعين جديدة لزيادة حجم المسحوب اليومي.
وتناول الاجتماع موقف تفويج النازحين إلى مناطقهم، حيث تم خلال الأسبوع الماضي تسيير (12) رحلة، مع توفير سلال غذائية للأسر بواسطة منظمة إضافة.
وأكد المدير العام استمرار وتواصل التدخلات الصحية لمكافحة نواقل الأمراض داخل الولاية، مشيراً إلى أن مساهمة ولاية القضارف بالكوادر الفنية والطلمبات والمعينات في دعم جهود ولاية الخرطوم لمكافحة النواقل جاءت استجابة لحوجتها الطارئة جراء ظروف الحرب، وبالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية للمساهمة في ترتيبات تسهيل عودة المواطنين واستقرار الأوضاع الصحية بها.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
