فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي

في الثامن عشر من سبتمبر/أيلول وللعام السادس على التوالي، احتفل العالم بـ”اليوم العالمي للمساواة في الأجر”، بقرار صادر عن الأمم المتحدة عام 2019، لتأكيد مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل ذي القيمة المتساوية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن المنطقة العربية تشهد أكبر فجوة في الأجور بين الجنسين، بمتوسط يصل إلى 35 بالمئة، وبحسب التقارير ربما يستغرق سد هذه الفجوة، إذا سارت الأمور بالوتيرة الحالية، 115 عاماً.

وفي حديثه لـ”سبوتنيك” قال أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، د. ماجد عبد العظيم: “إن الفجوة بين أجور الرجال والنساء بلغت في بعض الوظائف إلى الحد الذي تحصل فيه المرأة على ما يعادل من 25% إلى 35% فقط من الأجر الذي يحصل عليه الرجل مقابل أداء نفس الوظيفة، مما يحتاج إلى إعادة نظر والتصحيح لأن المرأة تمثل نصف المجتمع وصانعة الأجيالـ فإذا كانت تجمع ما بين مهام تربية الأولاد والتنشئة وأعمال المنزلـ وفي نفس الوقت تقوم بوظيفة تؤدي بها خدمة وتحصل على دخلـ فلا بد أن يكون هناك نوع من المساواة والعدالة في توزيع الأجور”.

وأعتبر عبد العظيم أن “هذه المجهودات العملية للمرأة والوظائف التي تقوم تتم بجودة عالية وبكفاءة مماثلة للرجل تماماً، وبالتالي لا بد أن يعاد النظر فيما يتعلق بالمساواة”، مشيراً إلى أن “المرأة نجحت في تبوء مناصب قيادية وتنفيذية في الدول العربية، وبالتالي فإن عدم المساواة في الأجور يعبر عن نظرة غير منصفة وعدم عدالة”.

وأكد الخبير أن “التوجهات السياسية في مصر، كنموذج للدول العربية، تسعى نحو مزيد من تمكين المرأة وزيادة دورها في التفاعل في المجتمع والمناصب في المؤسسات الكبرى وهيئات الدولة، وبصدد إصدار قوانين وتشريعات جديدة لتحقيق مزيد من العدالة وتمكين المرأة وزيادة دورها الفاعل في المجتمع”.

ويرى الصحفي الاقتصادي، تامر إمام، أن “تفاوت الأجور بين الجنسين موجود أيضاً في الغرب، ولكن بنسب تتراوح بين 18-25 بالمئة، إلا أن هذه النسبة أكبر بكثير في العالم العربي، وهذا الأمر يختلف من القطاع العام للقطاع الخاص، حيث تعد الرواتب في القطاعات الحكومية أكثر انضباطاً، وفي القطاع الخاص أحياناً تتأثر الأجور بعوامل ترتبط بطبيعة العمل وحجم الطلب على جنس بعينه في القطاعات التي تعتمد طبيعتها على خصائص جسمانية وبدنية وذهنية ولوجستية، على نسب الأجور، فضلاً عن العوامل الثقافية في مجتمعاتنا العربية عقدت بشكل كبير مشاركة النساء في سوق العمل مقارنة بالغرب”.

وأكد إمام أن “هناك وعياً متنامياً لدى النساء في العالم العربي بحقوقهن في الحصول على المساواة”، مشيراً إلى أن “التكنولوجيا والتحول الرقمي يلعبان دوراً مهماً في تقليص الفجوة في الأجور نتيجة منح فرص عادلة، وإتاحة العمل عن بعد ومن ثم القضاء على مفهوم التفضيلات اللوجستية”.

