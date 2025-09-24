والي النيل الأبيض ومفوض العون الإنساني يبحثان ضبط الوجود الأجنبي وتوفيق أوضاع اللاجئين

بحث الاجتماع المشترك بين والي النيل الأبيض الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والأستاذة سلوى آدم بنية مفوض مفوضية العون الإنساني بأمانة حكومة الولاية بربك الثلاثاء، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الصادق محمد عثمان، الترتيبات الخاصة بضبط حركة الوجود الأجنبي وتوفيق أوضاع اللاجئين بالولاية، خاصة لاجئي دولة جنوب السودان والذين تستضيفهم النيل الأبيض في معسكرات بمحليتي السلام والجبلين، وذلك بالتنسيق والتعاون مع معتمدية اللاجئين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

واستعرض الوالي تنويراً عن مجمل الأوضاع الإنسانية بالولاية في ظل استضافة اللاجئين والتحديات الأمنية التي تواجه الولاية، ودعا المنظمات الأممية ووكالات الأمم المتحدة إلى الاطلاع بدورها كاملاً في دعم جهود الولاية في عمليات البناء والإعمار التي انتظمت قرى ومدن الولاية.