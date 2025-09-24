مهرجان الإسكندرية يكشف تفاصيل «استفتاء الـ100 فيلم سياسي في تاريخ السينما المصرية»

أعلن مهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط في دورته الـ42، التي تفتتح فعالياتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل، عن انطلاق «استفتاء الـ100 فيلم سياسي في تاريخ السينما المصرية».

من جانبه أكد أمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية أن الاستفتاء يضم قائمة كاملة لأهم 100 فيلم سياسي في تاريخ السينما المصرية، وأن القائمة تم اعدادها وفق التصويت الذي شارك فيه 43 ناقدًا وناقدة من مصر والعالم العربي، لتشمل أبرز الأعمال التي صنعت ذاكرة السينما السياسية ومنها الكرنك، البرئ، شئ من الخوف، إحنا بتوع الأتوبيس، في بيتنا رجل، طيور الظلام، الإرهاب والكباب، العصفور، غروب وشروق، القاهرة 30، زائر الفجر، زوجة رجل مهم، المذنبون، رد قلبي، ضد الحكومة، هي فوضى، الأرض، المواطن مصري، ميرامار، اشتباك، ثرثرة فوق النيل، الراقصة والسياسي.

وأوضح أن الاستفتاء أعدته الناقدة السينمائية مرفت عمر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، بمشاركة 43 ناقدًا وناقدة من مصر والعالم العربي، ليعد مرجعًا نقديًا وتاريخيًا لأهم الأفلام السياسية في تاريخ مصر.ولا يقتصر الاستفتاء على قائمة الأفلام، بل يضم مدخلًا إلى الفيلم السياسي بقلم مرفت عمر، ودراسة في دلالات التصويت بقلم الناقد وليد سيف، ودراسة معمقة عن الموسيقى في الفيلم السياسي كتبتها د. رانيا يحيى، فضلًا عن مقالات نقدية وتحليلية عن أفلام القائمة شارك فيها النقاد سمير شحاتة وطارق الشناوي وصفاء الليثي وخالد محمود وسيد محمود سلام وأحمد سعد الدين ومهدي عباس ونزار الفدعم وكاظم السلوم.

المصري اليوم