سلمى عبد الجبار تؤكد اهتمام الحكومة بدعم كافة المبادرات الإنسانية

أكدت عضو مجلس السيادة دكتورة سلمى عبد الجبار المبارك، حرص الحكومة على دعم ومساندة كافة المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة والحد من انتشار الأوبئة والأمراض لاسيما في الولايات الوسطى.
وتعهدت سيادتها لدى لقائها بمكتبها الثلاثاء وفد منظمة أطباء حول العالم برئاسة الدكتور موسى محمد توم، مدير المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة لإنجاح خطة المنظمة الخاصة بإطلاق نداء الاستجابة الإنسانية للطوارئ والأوبئة، لاسيما وزارات ( الصحة -المالية – الزراعة والري والثروة الحيوانية) ومفوضية العون الإنساني، والمؤسسات ذات الصلة، مشددة على ضرورة الاهتمام بالتوعية والتثقيف الصحي والتدريب للمجتمعات المحلية فضلا عن تدريب الكوادر العاملة في المجال الصحي.
وأمنت د. سلمى على ضرورة إحكام العمل للحد من انتشار الأمراض من خلال توفير عيادات متجولة وإنشاء مراكز للعزل وتوفير الأدوية والمعينات الصحية فضلا عن تعزيز حملات الرش في كافة الولايات والمحليات.
من جانبه، أوضح مدير المنظمة في تصريح صحفي أن اللقاء تناول ترتيبات إطلاق نداء إنساني للاستجابة الإنسانية للطوارئ والأوبئة بولايات ( الجزيرة – سنار والنيل الأبيض) موضحاً أنه تم التأمين على ضرورة مشاركة المنظمات العاملة في المجال الصحي والإنساني ومؤسسات القطاع الخاص لتعزيز الاستفادة من هذا النداء لاسيما في الولايات، ووسط السودان التي تأثرت جراء انتشار الأوبئة والأمراض، لاسيما حمى الضنك والملاريا .
لافتاً إلى أن النداء يحتوي على مجموعة من المحاور في مجالات التوعية والتثقيف وتدريب المجتمعات المحلية والكوادر الصحية والمتعاونة حول كيفية التعامل مع الواقع المفروض الآن فيما يخص حمى الضنك والملاريا.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
