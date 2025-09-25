بالفيديو.. هل صدقت تنبؤات السلطانة.. شاهد ماذا قالت الفنانة هدى عربي عن الطفل الذي ظهر وهو يغني معها قبل أن يصبح شاب ويبهر الجميع بجمال صوته (تطريبه عالي وإحساسه فل وسيصبح فنان خطير)

- 1/2
تصدر مقطع فيديو لطالب سوداني, يغني رفقة كورال المدرسة التي يدرس بها بمصر, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً بعد حديث الفنانة الشهيرة هدى عربي, عنه.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطالب صاحب الصوت الجميل, كان قد ظهر في مقطع فيديو شهير قبل نحو 6 سنوات مع الفنانة هدى عربي.
الفيديو خطف الأضواء وقتها وحقق ملايين المشاهدات وظهر فيه الطالب الذي كان طفل وقتها وهو يغني مع السلطانة, في إحدى حفلاتها بالخرطوم, أغنيتها الشهيرة “الحب هدأ”.
محرر موقع النيلين رصد فيديو لسلطانة الطرب من لقاء سابق مع الصحفي أحمد دندش, تحدثت فيه عن الطفل وقتها وتوقعت له مستقبل كبير, حيث قالت في حديثها: (سيصبح فنان خطير لأنه إذا كان في هذا العمر تطريبه عالي وإحساسه فل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
