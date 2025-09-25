بالفيديو.. شاهد كيف كانت العلاقة بين المطربتين عشة الجبل وهبة جبرة قبل إشتعال الخلافات بينهما

تصدر الخلاف الذي نشب وتجدد بين المطربتين السودانيتين, هبة جبرة, وعشة الجبل, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربتين تبادلتا الإتهامات والإساءات فيما بينهما عبر مقطع انتشرت على منصات السوشيال ميديا. رواد مواقع التوصل الاجتماعي كشفوا عن شكل العلاقة بين الجبلية, وجبرة, قبل إشتعال الأزمة بينهما, وأظهر مقطع فيديو متداول المطربتين يرددن أغنية في شكل دويتو خلال جلسة خاصة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

