أثارت المطربة السودانية, الشابة فهيمة عبد الله ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد انتشار مقطع فيديو من حفل غنائي أحيته بإحدى الولايات السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع أظهر الفنانة فهيمة, تغني في حفل والأموال مفروشة بكميات كبيرة على الأرض. ووفقاً لما أوردت بعض الصفحات الناشرة للفيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فإن أحد أبناء قبيلة “الشكرية”, منح المطربة أموال نقطة قدرت بــ 40 مليار جنيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني في أرض مفروشة بــ”المال” وأحد أبناء الشكرية يمنحها نقطة قدرت بــ 40 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.