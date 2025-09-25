كبار الموظفين ومدراء الإدارات المهمة بوزارة الصحة الاتحادية لا يشملهم القرار الطوعي أو الإجباري بالعودة لأرض الوطن السودان..

■ نعم.. كبار الموظفين بوزارة الصحة السودانية يباشرون مهامهم من المنفى ويتحركون بكامل حريتهم يشاركون في المؤتمرات والمنتديات التي تنظمها منظمات طوعية مثل سابا والتي تسيطر عليها رموز داعمة لقحت ولافتاتها المهترئة..

■ مديرة الرعاية الصحية بوزارة الصحة الاتحادية تقيم حاليًا في إسبانيا وتباشر مهامها ودوامها اليومي من هناك.. وتشارك أيضًا ضمن وفد السودان الذي يسافر من بورتسودان إلى حيث يتم عقد مؤتمرات وملتقيات بعضها مناشط خاصة بمنظمات تدعم قوى الحرية والتغيير..

■ عدد من كبار وصغار الموظفين في إدارات حيوية بوزارة الصحة الاتحادية يتنقلون ويتجولون بين مصر وتركيا ودول وعواصم عربية وأفريقية ويتمتعون بكامل مستحقاتهم المالية من مرتبات وعلاوات وترقيات وحوافز ونثريات الرحلات التي لا تنتهي..

■ ما يحدث داخل وزارة الصحة الاتحادية يتطلب تدخلاً هادئًا وحاسمًا من الجهات المختصة.. لا يمكن أن تكون وزارة المالية وبقية الجهات التي توفر المال والمعينات لهذه الوزارة تحت رحمة واستهبال مجموعة من الموظفين الذين باتوا على قناعة بأن قطاع الصحة في السودان مساحة محررة ممنوع الاقتراب منها.. والتصوير..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد