السجن المؤبد علي مشارك مع قوات التمرد بالبرقيق

قدمت النيابة العامة مروي، الاربعاء، المتهم ( ع ح ع) للمحاكمة امام محكمة جنايات ارقو العامة بموجب الدعوى الجنائية رقم (672) للعام 2025 م تحت المواد (26-50-51) من القانون الجنائي لسنة 1991 م تعديل 2020 م المتعلقة بمعاونة قوات متمردة على تقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة . حيث تلخصت الوقائع بان المتهم كان قد تعاون مع قوات التمرد . وقدم الاتهام عدد من الشهود اكدو ا هذه الوقائع ومن ثم وجهت المحكمة تهمة للمتهم لمخالفة المواد المذكورة وبعد سماع قضتي الاتهام والدفاع اصدرت المحكمة قرارها بادانة المتهم واوقعت عليه عقوبة السجن المؤبد . صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وممثل الاتهام امام المحكمة وكيل أول النيابة المكلف مولانا التاج حسن احمد. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

