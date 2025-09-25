اتخذ إتحاد المهن الموسيقية بالسودان, قراراً حاسماً وذلك في أول ردة فعل على التصريحات المثيرة التي أطلقتها المطربة الضجة عشة الجبل, وتسبب في جدل واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اتخذ إتحاد المهن الموسيقية, قراره الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس. الإتحاد قام بفصل المطربة المثيرة للجدل, عن عضوية الإنتساب إليه وذلك بسبب سوء السلوك وفقاً لما أورده القرار الصادر من المكتب التنفيذي للإتحاد. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المطربة كانت قد أثارت الجدل بعد أزمتها مع زميلتها هبة جبرة, مما تتسبب في التلاسن في بث مباشر للمطربتين, وزادت الجبلية, على ذلك بإقحامها للفنان الراحل محمود عبد العزيز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. في أول ردة فعل.. إتحاد المهن الموسيقية يقوم بفصل الفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.