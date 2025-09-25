وصول الدفعة الأولى من معدات محطة الأكسجين مستشفى المناقل

وصلت لمستشفى المناقل التعليمي الاربعاء الدفعة الأولى من معدات محطة الأكسجين. حيث أكد الأستاذ حسن محمد عثمان مقرر لجنة مشروع محطة الأكسجين أن المحطة جاهزة للتركيب وسيتم تدشينها خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أن دفعتين إضافيتين في طريقهما من بورتسودان ستصلان تباعاً.

من جانبه، أوضح الدكتور الأمين خلف الله الأمين عضو اللجنة أن المحطة ستغطي احتياجات جميع المستشفيات بمحلية المناقل إلى جانب محليتي القرشي والحصاحيصا، لافتاً إلى وصول 150 أسطوانة أكسجين ومحول زنة ثلاثة أطنان ونصف إضافة إلى مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.

فيما أشاد المدير التنفيذي لمحلية المناقل الأستاذ عثمان يوسف أحمد الحاج بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في متابعة المشروع، مثمناً دعم الخيرين من أبناء المحلية للقطاع الصحي .