شاهد بالفيديو.. الناشط والتيكتوكر “ود القضارف” يهاجم المودل آية أفرو ويسخر منها بسبب استعراضها لجسدها في مقطع مثير (انتي بتستخدمي منتجات أم فتفت للتفتيح والتشتيح)

هاجم الناشط والتيكتوكر السوداني, المعروف “ود القضارف”, المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل آية أفرو, وذلك بعد ظهورها في فيديو أثار ضجة واسعة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد هاجم التيكتوكر المودل بعد استعراضها لجسدها وكشفها عن المنتجات التي تستخدمها لتفتيح بشرتها. وقال “ود القضارف”, ساخراً من ظهور آية أفرو: (انتي بتستخدمي منتجات أم فتفت للتفتيح والتشتيح) وتابع: (عشان واحدة سعودية سألتك من الكريم الذي تستخدميه تكشفي جسمك للعالم؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

