نور الغندور تتألق بإطلالة باريسية غير تقليدية – صور

اختارت النجمة نور الغندور إطلالة مميزة مستوحاة من الروح الباريسية الرومانسية الحالمة، وبدت في غاية الأناقة والجاذبية.

واستعرضت نور رشاقتها وحبّها لأحدث صيحات الموضة من خلال طقم مميز باللون الأسود يشبه ملابس الفروسية، عبارة عن بلايزر كلاسيكية مع حزام عريض يبرز خصرها النحيف بإبزيم كبير الحجم باللون الذهبي، ونسّقت معهما شورت أسود بتصميم “بوف” مع كولون أسود، وانتعلت بوط طويلاً يصل الى الركبة من الجلد الأسود.

وأكملت نور إطلالتها الباريسية الجميلة بقفّازات طويلة من الجلد الأسود لتتماشى مع الأجواء، ووضعت قبعة مستديرة من الصوف بنقشة الفهد باللونين البيج والأسود. كذلك حملت في يدها حقيبة سوداء ناعمة من دار Valentino.

ومن الناحية الجمالية، تركت نور الغندور شعرها الطويل والناعم ينسدل على كتفيها مع غرّة ناعمة، وطبّقت مكياجاً برونزياً هادئاً مع أحمر شفاه باللون الوردي النيود، ووضعت نظّارات شمسية سوداء بتصميم لافت.

وفي سياق منفصل، أعلن المنتج جمال سنان عن مشروع جديد بدأ التحضيرات له، وهو مسلسل دراميّ ينضمّ الى سباق رمضان 2026، بطلته الممثلة نور الغندور. ولم يكشف أي معلومات إضافية عن المشروع حتى الآن.

