وزير الخارجية يستعرض أمام إجتماع مجموعة البلدان الأقل نمواً تحديات الحرب التي اشعلتها المليشيا المتمردة

شارك السفير محي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة البلدان الأقل نمواً (LDCs)، المنعقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار: “معاً من أجل مستقبل أفضل: ثمانون عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”.

وخلال مداخلته، ألقى وزير الخارجية والتعاون الدولي محي الدين سالم، بيان السودان الذي استعرض فيه التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد نتيجة الحرب التي شنتها ميليشيا الدعم السريع المتمردة في 15 أبريل 2023، وما خلّفته من دمار واسع النطاق في البنية التحتية وأكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، حيث فقد أكثر من 11 مليون مواطن منازلهم ومصادر عيشهم.

وأكد أن هذه الظروف الاستثنائية أعاقت مسيرة السودان نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبرنامج عمل الدوحة، لكنها لم تضعف عزيمة الشعب السوداني وإرادته الصلبة في الصمود وإعادة البناء.

كما شدد على الحاجة الملحة لدعم دولي منسق، من خلال تقديم المساعدات المالية والفنية لإعادة الإعمار، وإعفاء الديون وتوفير التمويل المُيسَّر، والاستثمار في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والبنية الرقمية، فضلاً عن دعم البرامج الإنسانية وشبكات الحماية الاجتماعية لصون كرامة الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة النساء والأطفال.