الفاشر لن تكون .. ولن تقاتل وحدها ..
■ والفاشر التي زغردت نساؤها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين فرحًا بالعملية النوعية الشجاعة في سماء وأجواء المدينة هي ذاتها الفاشر التي تقاتل بجسارة وشجاعة وثبات قلّ نظيره في التاريخ الحديث ..
■ إنها ليست عملية إسقاط جوي وحسب .. إنها رسالة من الشعب السوداني وقواته المقاتلة أن الفاشر لن تكون وحدها في وجه أعتى مؤامرة تشهدها وتعيشها مدينة سودانية في تاريخ السودان ..
■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر الفاشر لن تكون .. ولن تقاتل وحدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.