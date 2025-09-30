الفاشر لن تكون .. ولن تقاتل وحدها ..

■ والفاشر التي زغردت نساؤها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين فرحًا بالعملية النوعية الشجاعة في سماء وأجواء المدينة هي ذاتها الفاشر التي تقاتل بجسارة وشجاعة وثبات قلّ نظيره في التاريخ الحديث ..

■ إنها ليست عملية إسقاط جوي وحسب .. إنها رسالة من الشعب السوداني وقواته المقاتلة أن الفاشر لن تكون وحدها في وجه أعتى مؤامرة تشهدها وتعيشها مدينة سودانية في تاريخ السودان ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد