شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة تودع البحرين بــ(الحوت) وتقول: (محل ما نمشي بنسوق الجان معانا)

نشرت الفنانة السودانية, المثيرة للجدل هبة جبرة, مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ظهرت من خلاله وهي في طريقها لمغادرة إحدى الدول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “جبرة”, كانت في طريق مغادرتها دولة البحرين, حيث قامت بالتقاط مقاطع لها استجمعت فيها ذكرياتها بالبحرين. المطربة المعروفة بحبها للفنان الأسطورة الراحل محمود عبد العزيز, استعانت بأغنيته “مع السلامة” لتوثق رحلة وداعها للبحرين. وكتبت الفنانة هبة جبرة, على المقطع بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (محل ما نمشي بنسوق الجان معانا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

