شاهد بالفيديو.. فتيات سودانيات “منقبات” يكشفن عن الصفة التي يستحيل التنازل عنها في شريك الحياة وشبه إجماع على صفة واحدة

أجرت فتاة سودانية, استطلاع مع عدد من الفتيات “المنقبات” في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الاستطلاع الذي شاركت فيه عدد كبير من “المنقبات”, كان عن الصفة التي يستحيل التنازل عنها في شريك الحياة.

الملفت في الإستطلاع أن معظم الفتيات أجمعن على صفة واحدة التي يستحيل التنازل عنها في شريك الحياة وهي صفة “الحنية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)