شاهد بالفيديو.. على أنغام الفنان محمد بشير.. أطفال “خواجات” يرقصون على طريقة “الصقرية” السودانية

نشر الفنان السوداني, الشاب محمد بشير, مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, نال إعجاب جمهوره ومتابعيه. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي روج فيه الفنان لأغنيته الجديدة “الصقرية”, أظهر أطفال أجانب يرقصون على أنغام الأغنية الجديدة. ورقص الأطفال الذين وضحت من ملامحهم ووفقاً لما ذكر المتابعون أنهم من إحدى الجنسيات الأوروبية على طريقة “الصقرية” المعروفة في السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

