الجمارك تقيم ورشة تعريفية بنظام فورمات الصادر والوارد الالكترونية المضاف إلى الأسيكودا العالمي

نظمت الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، الثلاثاء، ورشة تعريفية حول نظام فورمات الصادر والوارد الالكتروني الذي سيتم إضافته إلى نظام الأسيكودا العالمي، وذلك بقاعة جمارك الميناء الجنوبي ببورتسودان .
حضر الورشة وشرفها اللواء شرطة نابغ المدني أحمد مساعد المدير العام للإلتزام والتسهيل، واللواء شرطة عماد محمد نور مدير الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر، والسيد العميد شرطة د. مجاهد الشيخ الفادني مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات، والسيد العميد شرطة بخيت حسن بخيت مدير دائرة جمارك الميناء الجنوبي، والسيد العميد شرطة سعيد عبدالله سعيد مدير الإدارة العامة للتعريفات والإجراءات الجمركية بالإنابة، والسيد العميد شرطة د. ياسر عوض محمد مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والإتصالات، وعدد من السادة مديري الدوائر والإدارات وضباط جمارك البحر الأحمر، إضافة إلى حضور كبير من السادة وكلاء التخليص الجمركي.
قدّم الورشة المقدم شرطة محمد أشرف إبراهيم من الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات، مستعرضاً الجوانب الفنية للنظام الجديد مع تطبيق عملي يوضح آليات عمله وارتباطه المباشر مع أنظمة بنك السودان المركزي.
وقد تخللت الورشة نقاشات ومداخلات مهمة من الحضور، شكلت اضافة لاحكام وتجويدالنظام، مما عكس الاهتمام بأهمية هذه الخطوة في تسهيل إجراءات الصادر والوارد وتعزيز كفاءة العمل الجمركي.وسد الثغرات .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
