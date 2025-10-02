الخذلان يجعلنا أقوى

كثيراً ما نعتمد على أشخاص نعتقد جازمين أنهم سيكونون السند والعون والأمان في أوقات الشدة، لكن حين نرفع سقف توقعاتنا عالياً ونثق ببعض الأشخاص الذين لم نتوقع يوماً أن تغيرهم الظروف والمواقف، قد نجد أنفسنا نهوي بالقدر نفسه إلى أعماق الخيبة القاسية التي تبعثر جميع ذكرياتنا الجميلة معهم.

هذا الشعور بالخذلان لا يبقى مجرد فكرة عابرة، بل يتجسد في مواقف حقيقية، كما روت مستشارة التفكير الإبداعي في أحد اللقاءات التلفزيونية أنه حين تعرض زوجها لحادث مروري كبير استدعى نقله مباشرة إلى المستشفى، وحين تدهورت حالته أدى ذلك إلى وفاته.

كانت تلك اللحظة من أقسى اللحظات التي تمنت فيها وجود بعض الأشخاص المقربين الذين لم تتخلَّ عنهم يوماً، بل كانت دائماً بجانبهم في السراء والضراء، غير أنها وجدت نفسها وحيدة، تصارع صدمة الفقد وقلبها يعتصر ألماً من هول الموقف، لتكتشف أن أقرب الناس الذين لم تتخلَّ عنهم يوماً، كانوا أول من غاب.

مثل هذه المواقف تجعلنا نتساءل: لماذا نرفع سقف توقعاتنا إلى هذا الحد؟

جذور التوقعات العالية قد تكون بسبب المثالية في الحكم على الآخرين، فنتجاهل إشارات واقعية أو حدوداً واضحة، بدافع الثقة المفرطة أو التفاؤل الزائد. وحين نكون نحن من يقدم العون دائماً، نتوقع لا شعورياً أن يُرد لنا الجميل بالقوة نفسها، وهذا الاعتياد يرفع سقف توقعاتنا، وكأن رد الجميل واجب وليس اختيار.

بلا شك قد تسقطنا الخيبات في لحظات كأنها النهاية، لكن الحقيقة أنها ليست سوى بداية جديدة لاختبار قوتنا الداخلية. فالأشخاص يرحلون أو يتغيرون، أما نحن فنبقى مع أنفسنا، نملك الخيار بين أن نغرق في ألم الخذلان، أو أن نحوله إلى وقود يدفعنا لنصبح نسخة أصلب وأجمل من ذواتنا.

وحدها التجارب القاسية تعلمنا أن الاعتماد الحقيقي لا يكون إلا على الله – سبحانه وتعالى – أولاً، ثم على أنفسنا، لنمضي في طريقنا بكرامة وثبات وعزيمة.

د. عائشة الجناحي – صحيفة البيان

