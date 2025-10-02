تفكيك شبكة إجرامية تهرب البنقو وتضبط وبحوزة افرادها (18) الف قندول بنقو

تمكن فريق ميداني مشترك من إدارتي مكافحة المخدرات ولاية نهرالنيل والخرطوم عبر تنسيق أمني مشترك من ضبط وتفكيك شبكة إجرامية تنشط في تهريب البنقو وتضبط متهمين إثنين وبحوزتهما (18) الف قندول بنقو معبأة في جوالات بلاستيك وذلك بقرية ام صيد غربي امدرمان.

وتعود خلفية الضبطية لتوفر معلومة من فرق الميدان تفيد بوجود نشاط إجرامي لمتهمين يمارسون أنشطة إجرامية خاصة بتهريب المخدرات بين ولايتي الخرطوم ونهر النيل وبناءا علي ذلك تم تكوين فريق ميداني مشترك تحت قيادة ضابط شرطة لوضع حدا لنشاط المهربين وإنهاء مقامراتهم الإجرامية ومن خلال تكثيف الجهود البحثية الميدانية والتقصي الدقيق تم تحديد هوية المشتبه بهم بدقة ومسارات تحركهم خلال عملية التهريب و بالتنسيق الأمني المشترك بين الولايتين تم تنفيذ كمين محكم أسفر عن توقيف المتهمين وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما بقسم شرطة دائرة الإختصاص.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أشاد اللواء شرطة حقوقي د/ محمد أحمد الامين مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات بهذا الإنجاز النوعي الكبير والذي يمثل ضربة قاضية لتجار ومهربي السموم والمخدرات مؤكدا أن إدارته ستواصل جهودها لدك معاقل الجريمة وقطع الطريق وتضييق الخناق علي الشبكات الإجرامية التي تنشط في عمليات الاتجار والتهريب للسموم مشيرا الي أن هذه الضبطية تمت وفق تنسيق أمني مشترك بين ولايتي الخرطوم ونهر النيل مضيفا بأن إدارته وضعت خطط طموحة للقضاء علي هذه الآفة والتي تعتبر من المهددات الأمنيةالتي تلقي بظلالها السالبة علي المجتمع لاستهدافها فئة الشباب والطلاب والذين تعول عليهم الدولة في عمليات البناء والتعمير وتحقيق التنمية.

المكتب الصحفي للشرطة