اجتماع مشترك للجنة أمن محلية الجبلين ولجنة انسياب السلع للحد من تهريب السلع الاستراتيجية

عقدت لجنة أمن محلية الجبلين برئاسة الأستاذ يحيى الفاضل إبراهيم المدير التنفيذي لمحلية الجبلين رئيس لجنة أمن المحلية، اجتماعاً مشتركاً الاربعاء مع ممثلين من لجنة انسياب السلع الاستراتيجية والمشتقات البترولية بالولاية، بحضور الأستاذ حماد عبد الله موسى مدير الحكم بالولاية والمقدم الفاتح عمر رجب مدير الأمن الاقتصادي بالولاية.
وناقش الاجتماع توجيهات حكومة الولاية بأهمية ضبط انسياب السلع الاستراتيجية للمناطق المتاخمة للحدود للحد من عمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد القومي .
وأبان المدير التنفيذي لمحلية الجبلين أن لجنة أمن المحلية قامت بتجميد النشاط التجاري كمرحلة أولى، كما أصدرت اللجنة توجيهات إلى لجنة أمن جودة بإعادة حصر الأنشطة والرخص التجارية في مرحلتي النزوح والعودة وفقاً لقانون الطوارئ والأمن.
من جانبه، أكد الأستاذ حماد عبد الله موسى مدير الحكم بالولاية عضو لجنة انسياب السلع الاستراتيجية بالولاية أن الزيارة جاءت بتوجيه من رئيس لجنة انسياب السلع الاستراتيجية والمشتقات البترولية بالولاية وزير المالية والقوى العاملة المكلف للوقوف على الإجراءات المتبعة في تصديق الرخص وانسياب السلع الاستراتيجية.
اطمأن وفد اللجنة على الإجراءات التي تتبعها لجنة أمن محلية الجبلين للحد والتقليل من عمليات التهريب بتنفيذ التوجيهات بالتنسيق المحكم مع الجهات ذات الصلة من الأجهزة الأمنية والشرطية والاستخباراتية .
وثمن مدير ديوان الحكم المحلي الجهود المبذولة من قبل حكومة الولاية في تسريع عمليات فتح المنافذ وانسياب السلع بصورة مقننة ورسمية لدولة جنوب السودان.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
