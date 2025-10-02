خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها

- 1/2
تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية في اتهام سيدة أجنبية لابنها طالب لكلية طب أسنان بالتعدي عليها بالضرب وتحويل مبلغ 45 ألف جنيه من هاتفها لحسابه الشخصي لاستخدامها في لعب ألعاب إلكترونية عبر شبكة الانترنت.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة اتهمت فيه ابنها، طالبًا جامعيًا، بالاستيلاء منها على مبلغ 45 ألف جنيه لإنفاقه على الألعاب الإلكترونية التي اعتاد لعبها.
وأوضحت السيدة أن الخلاف نشب بينهما بسبب إدمانه على الألعاب الإلكترونية، وطلب منها تحويل مبالغ مالية لتلك الألعاب وهو ما قابلته بالرفض، فتعدى عليها وحول من هاتفها مبلغ 45 ألف جنيه.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
