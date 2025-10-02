جمعية الهلال الاحمر السوداني تفتتح ورشة تنمية موارد الجمعية بأديس ابابا

افتتحت جمعية الهلال الأحمر السوداني بأديس ابابا الاربعاء، ورشة تنمية موارد الجمعية، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعيات الوطنية الشريكة، ومشاركة إدارة التعاون الدولي، الإدارة المالية، وإدارة تنمية الجمعية من الأمانة العامة. تهدف الورشة إلى تبادل الخبرات، والعمل على وضع خارطة طريق لتفعيل دور تنمية الموارد في الجمعية. وتستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام بأديس أبابا. سونا

