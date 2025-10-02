شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية توجه رسالة لعريسها في ليلة زفافهما: (شيل يا طويل العمر شيل) والعريس يرد بسخرية

- 1/2
حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, بمشاهدات واسعة ونال حظه من الشهرة بعد مشاركته بشكل كبير.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تم تصويره من استعدادات عروسين سودانيين, لدخول قاعة الفرح في ليلة زفافهما بعثت فيه العروس رسالة طريفة لعريسها.
ووفقاً لما أظهر الفيديو فإن العروس وجهت رسالة تمازح فيها عريسها قائلة: (شيل يا طويل العمر شيل), ليرد عليها العريس بسخرية خلال معاناتها في المشي بسبب فستان الزفاف, حيث قال ساخراً: (شيل يا طويل العمر شيل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
