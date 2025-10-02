بعد تدهور حالته الصحية في أوغندا.. الكشف عن مرض الفنان علي كايرو وقائمة الفنانين الذين تبرعوا له وتفاصيل المبلغ الكبير الذي حددته المستشفى لإكمال علاجه!!

تعاطف المئات على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مع الفنان علي كايرو, بعد تدهور حالته الصحية ونقله إلى إحدى المستشفيات بدولة أوغندا, التي يقيم فيها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العديد من المتابعين أرادوا معرفة تفاصيل مرض الفنان الذي اشتهر بسخريته ومقولاته المضحكة على السوشيال ميديا.

ووفقاً لما أوردت بعض الصفحات الفنية التي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, فإن علي كايرو, أصيب بمرض “اليرقان”, ما تسبب في تدهور حالته.

وكشفت ذات الصفحات بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, عن مساهمة عدد من المطربين البارزين في علاج الفنان بعد رسوم علاجه التي حددتها إدارة المستشفى, حيث طالبت المشفى بمبلغ ما يعادل 26 مليون سوداني.

وذكرت الصفحات أن المطربين الذين سارعوا لعلاج المطرب هم ندى القلعة, وهدى عربي, وإيمان الشريف, والفنان محمد بشير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)