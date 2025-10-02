تم نقله من العناية المركزة.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان علي كايرو بعد أن تدهورت وتم حجزه في إحدى مستشفيات أوغندا !!

- 1/2
طمأنت الصفحة الرسمية للفنان السوداني, علي كايرو, محبيه بتحسن حالته الصحية والتي شهدت تدهوراً, أمس الأربعاء ليتم نقله لإحدى المستشفيات بدولة أوغندا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت الصفحة الرسمية للفنان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (يطمئن الفنان علي كايرو جمهوره ومحبيه بأنه بخير وهو حالياً متواجد في مستشفى بنسامبيا كمبالا برفقة عدد من زملائه).
كما نفت الصفحة الشائعات التي انتشرت أمس واليوم والتي تتحدث عن وفاته, (نؤكد أن ما يتم تداوله حول وفاته غير صحيح إطلاقاً وأن هذه الأخبار مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة, نرجو من الجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات, مع خالص الشكر والتقدير).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ذكرت صفحات أخرى مقربة من الفنان, أن علي الحالة الصحية لعلي كايرو, تشهد تحسناً ملحوظاً, حيث خرج من وحدة العناية المركزة إلى “عنابر” المستشفى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
